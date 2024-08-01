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Паскаль Грос перешёл из «Брайтона» в «Боруссию» Дортмунд

Паскаль Грос перешёл из «Брайтона» в «Боруссию» Дортмунд
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Полузащитник сборной Германии Паскаль Грос стал игроком дортмундской «Боруссии». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Боруссия» Дортмунд усиливает центр полузащиты игроком сборной Германии. Паскаль Грос переходит из клуба Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» к «чёрно-желтым».

33-летний футболист, входивший в состав сборной Германии на Евро-2024, прошёл обязательный медицинский осмотр в Дортмунде, затем подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года, и сегодня присоединился к тренировочному сбору команды в Бад-Рагаце (Швейцария)», — написано в заявлении клуба.

«Для меня это изменение имеет большое значение, потому что я болею за Дортмунд с самого детства. Я постараюсь оправдать доверие клуба своей игрой, и мне не терпится сыграть со своими новыми товарищами по команде перед болельщиками «Боруссии» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и работать со всеми, чтобы гарантировать, что мы достигнем наших больших целей», — сказал Грос.

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