Вратарь «Краснодара» Агкацев: первая победа в сезоне — это очень важно для нас

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:0).

«Первая победа в сезоне — это очень важно для нас. Почувствовать эти эмоции, вспомнить их.

Работы в плане защиты ворот особо не было. В плане построения атак достаточно было моментов. Мне кажется, они плохо выходили. В основном работа была только в построении атак.

Был ли уверен, что гол отменят? На самом деле я об этом не думал, доигрывал эпизод до конца — немного не хватило выручить, рикошет был. Удача на нашей стороне была.

Вышел на поле с капитанской повязкой и провёл второй матч «на ноль»? Конечно, приоритет — победа команды, но не буду скрывать: каждый вратарь хочет каждую игру проводить «на ноль». Я не исключение, вдвойне приятно», — сказал Агкацев в интервью клубной пресс-службе.