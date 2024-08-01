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Вратарь «Краснодара» Агкацев: первая победа в сезоне — это очень важно для нас

Вратарь «Краснодара» Агкацев: первая победа в сезоне — это очень важно для нас
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Ленини – 52'    

«Первая победа в сезоне — это очень важно для нас. Почувствовать эти эмоции, вспомнить их.

Работы в плане защиты ворот особо не было. В плане построения атак достаточно было моментов. Мне кажется, они плохо выходили. В основном работа была только в построении атак.

Был ли уверен, что гол отменят? На самом деле я об этом не думал, доигрывал эпизод до конца — немного не хватило выручить, рикошет был. Удача на нашей стороне была.

Вышел на поле с капитанской повязкой и провёл второй матч «на ноль»? Конечно, приоритет — победа команды, но не буду скрывать: каждый вратарь хочет каждую игру проводить «на ноль». Я не исключение, вдвойне приятно», — сказал Агкацев в интервью клубной пресс-службе.

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