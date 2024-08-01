Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Ерохин поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»

Полузащитник «Зенита» Ерохин поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 3 августа. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Прошлый матч с «Ростовом» был игрой всего чемпионата, которая позволила завершить его на первом месте. Конечно, эмоции были очень сильные. Но сейчас уже новый сезон, готовимся к очередной игре.

Я думаю, что все знают и видят, как играет «Ростов». Всегда очень сложные матчи с ними складываются. Думаю, этот матч не будет исключением. Будет интересная игра», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Ерохин объяснил, почему «Зенит» долго не мог забить «Факелу» в матче Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android