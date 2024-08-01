Полузащитник «Зенита» Ерохин поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 3 августа. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

«Прошлый матч с «Ростовом» был игрой всего чемпионата, которая позволила завершить его на первом месте. Конечно, эмоции были очень сильные. Но сейчас уже новый сезон, готовимся к очередной игре.

Я думаю, что все знают и видят, как играет «Ростов». Всегда очень сложные матчи с ними складываются. Думаю, этот матч не будет исключением. Будет интересная игра», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.