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Нигматуллин: сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить в матче со «Спартаком»

Нигматуллин: сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить в матче со «Спартаком»
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Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«Мне кажется, сразу было понятно, что Лещука нельзя ставить со «Спартаком». Один раз — это случайность, три-четыре раза — уже нет. Ошибаются все, и даже великие мастера. Чем выше мастерство, тем меньше ошибок. А чем больше ошибок и меньше сейвов, то это говорит о прямо противоположных моментах.

Я, конечно, сочувствую Лещуку в плане того, что неприятно пропускать голы из-за твоих ошибок. У «Динамо» же достаточно вратарей, их четыре-пять. Может быть, в матче со «Спартаком» надо ставить не Лещука? А Игоря пробовать в других играх», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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