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Сергей Силкин: «Спартак» — неудобный соперник для «Динамо» в последнее время

Сергей Силкин: «Спартак» — неудобный соперник для «Динамо» в последнее время
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о поражении бело-голубых в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых. Силкин отметил, что «Спартак» в последнее время является неудобным соперником для «Динамо», но крупный счёт всё равно стал для него неожиданностью.

«Крупный счёт всегда неожиданный в таких матчах, как «Спартак» — «Динамо». К сожалению, для «Динамо» «Спартак» — неудобный соперник в последнее время. У динамовцев не получилось по игре, потому что не забили и пропустили три мяча. «Динамо» играло до счёта 0:1, а уже потом «Спартак» начал переигрывать», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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