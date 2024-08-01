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Тренер «Локомотива» Ташкент объяснил приглашение лучшего молодого игрока России 2013 года

Тренер «Локомотива» Ташкент объяснил приглашение лучшего молодого игрока России 2013 года
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Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин объяснил приглашение в команду лучшего молодого игрока России 2013 года - Константина Базелюка.

«Я к футболистам в паспорт не заглядываю. Игнашевич, Семак до скольки лет играли? Константин — квалифицированный футболист. Ведущего молодого игрока из «Спартака» или «Зенита» в чемпионат Узбекистана тяжело забрать. У клуба появилась возможность позвать Базелюка. Нас он полностью устраивает. После таких переходов на чемпионат Узбекистана обращают больше внимания. Благодаря им впоследствии могут приехать ребята помоложе, но для меня вопрос возраста не стоит. У Кости за прошлый год хорошая статистика, а 31 год — не возраст для футболиста. Кто-то и в 25 лет пешком по полю ходит», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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