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Игрок сборной Мексики Чавес высказался о выступлении на Кубке Америки

Игрок сборной Мексики Чавес высказался о выступлении на Кубке Америки
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Полузащитник сборной Мексики и московского «Динамо» Луис Чавес высказался о выступлении национальной команды на Кубке Америки — 2024.

«Мы расстроены своими результатами на Кубке. Мы пытаемся понять, что произошло и проанализировать. Надеемся, что сможем исправить и улучшить своё выступление в будущем», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная Мексики не вышла из группы на Кубке Америки — 2024, заняв третье место в квартете с национальными командами Венесуэлы, Эквадора и Ямайки. Победителем турнира стала сборная Аргентины. Аргентинцы выиграли Кубок Америки в 16-й раз в своей истории. Отметим, что 28-летний Чавес выступает за «Динамо» с 2023 года.

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