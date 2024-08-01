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Дмитрий Радченко: в ошибках Лещука большую роль играет психология

Дмитрий Радченко: в ошибках Лещука большую роль играет психология
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«В ошибках Лещука большую роль играет психология вратаря. Тренерам в команде нужно найти правильные слова, чтобы помочь парню. Всегда так было, что вратарские ошибки запоминаются, а ошибки нападающих — нет. Хорошо для одних и плохо для других.

Лещуку, чтобы выйти из этого состояния, нужно анализировать, делать выводы, готовиться к новым тренировкам и играм, а также продолжать работать в полную силу. У него всё будет нормально, потому что есть данные», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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