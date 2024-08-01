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Арбитр Роман Усачёв завершил профессиональную карьеру

Арбитр Роман Усачёв завершил профессиональную карьеру
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Российский судья Роман Усачёв завершил профессиональную карьеру арбитра. Об этом сообщил Российский футбольный союз в телеграм-канале.

Последним матчем Романа Усачёва в карьере арбитра стала встреча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва. Игра прошла вчера, 31 июля, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Спартак» выиграл со счётом 3:0. Роман Усачёв работал в качестве ассистента главного арбитра.

«Красивый прощальный коридор для арбитра организовали футболисты «Спартака» и «Динамо» на матче Кубка России.

За свою карьеру Усачёв отработал 150 матчей в Мир РПЛ, а теперь будет помогать в обучении молодых судей. Спасибо за ваш труд, Роман», — написано в сообщении.

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