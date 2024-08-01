Мор: с точки зрения спортивной составляющей переход в «Атланту» — шаг назад для Миранчука

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор заявил, что переход российского полузащитника Алексея Миранчука в клуб «Атланта Юнайтед» является шагом назад в карьере.

«Если брать спортивную составляющую, это, безусловно, шаг назад в карьере Алексея. Чемпионат Италии — серьёзный турнир, где играют лучшие футболисты. Алексей играл в сильной команде, которая и еврокубок выиграла, и в Лигу чемпионов отобралась. Насколько я знаю, Миранчук долго и сильно колебался, переходить ему или нет. Естественно, он и сам понимает, что это шаг назад. При этом в РПЛ в любом случае ещё успеет вернуться и поиграть. А это жизненный опыт, новая лига», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 30 июля «Атланта» объявила о переходе Миранчука. 28-летний футболист перешёл в американский клуб из итальянской «Аталанты», за которую он выступал с 2020 года. В минувшем сезоне 28-летний Алексей Миранчук принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов).