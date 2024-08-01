Крестинин: в «ПСЖ» что, люди из космоса? У Сафонова и там должно получиться

Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался о переходе российского голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Там люди из космоса играют или без ошибок? Матвей хорошо выглядит на протяжении многих сезонов. Люди в «ПСЖ» ведь не только две игры увидели и решили его забрать. Он хорошо проявлял себя в клубе и сборной. При всём уважении к Доннарумме он не потащил команду ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате. Я верю в Матвея, знаю его с малых лет. Он мало играл за свой возраст — всё время за старших — и тащил команду, пахал! Матвей всегда хотел быть первым номером, и у него получалось. Почему сейчас что-то должно сломаться?» — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.