Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Крестинин: в «ПСЖ» что, люди из космоса? У Сафонова и там должно получиться

Крестинин: в «ПСЖ» что, люди из космоса? У Сафонова и там должно получиться
Комментарии

Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался о переходе российского голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Там люди из космоса играют или без ошибок? Матвей хорошо выглядит на протяжении многих сезонов. Люди в «ПСЖ» ведь не только две игры увидели и решили его забрать. Он хорошо проявлял себя в клубе и сборной. При всём уважении к Доннарумме он не потащил команду ни в Лиге чемпионов, ни в чемпионате. Я верю в Матвея, знаю его с малых лет. Он мало играл за свой возраст — всё время за старших — и тащил команду, пахал! Матвей всегда хотел быть первым номером, и у него получалось. Почему сейчас что-то должно сломаться?» — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Дивеев: очень рад за Сафонова — жду не дождусь, когда начнёт играть за «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android