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Защитник «Спартака» Маслов ответил, возможно ли конкурировать с «Зенитом» в РПЛ

Защитник «Спартака» Маслов ответил, возможно ли конкурировать с «Зенитом» в РПЛ
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о конкуренции с санкт-петербургским «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.

«Зенит» — хорошая команда, но не наше дело концентрироваться на других командах. Мы должны отталкиваться от себя и делать, что можем. Оставим для других разговоры о конкуренции в этом сезоне», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны. Новый сезон команда начала с двух побед со счётом 4:0.

Вчера, 31 июля, «Спартак» встречался с московским «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые одержали победу со счётом 3:0. Павел Маслов отметился забитым мячом.

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