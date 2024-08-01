Кузнецов: Чалову будет невозможно перейти из ПАОКа в клуб из топ-5 Европы

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о форварде армейцев Фёдоре Чалове.

«Два варианта, почему Чалов переходит в ПАОК, — это зарабатывать деньги или он не нужен ЦСКА. Если он хочет играть в Европе, то пусть играет, но из ПАОКа будет невозможно потом перейти в клуб из топ-5 Европы. Что касается потери для ЦСКА, то вы много видели Чалова в играх за команду? Тут надо обращаться к тренеру, если он решил, что Федя не нужен, значит, такая сделка будет совершена», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее появилась информация, что Чалов вскоре присоединится к ПАОКу. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.