Сергей Силкин: мне жалко Лещука. Не уверен, что ему дадут ещё один шанс

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре голкипера бело-голубых Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«Что касается ошибки Лещука, у него присутствует какая-то неуверенность после тех матчей со «Спартаком». Со стороны кажется, что тренер даёт шанс и доверяет, чтобы Лещук получал игровую практику. Ошибки вратарей и защитников всегда запоминаются, а нападающий в этом плане имеет психологическую защищённость. Он может промахнуться или попасть в штангу, а по статистике — это удар мимо ворот.

Мне очень жалко Игоря. Я не уверен, что ему дадут ещё один шанс. Конечно, такие ошибки вытекают из-за психологии, это в первую очередь. Вы думаете, что у него из головы вышли те два мяча, которые он пропустил от «Спартака» в прошлом году? Его выпустили, чтобы он сыграл хорошо, забыл про них и была боевая единица. Но пока не получается, может быть, в следующий раз получится», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.