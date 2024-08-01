Вратарь «Химок» Никита Кокарев оценил свой дебют в матче Кубка России с «Оренбургом»

Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о дебюте в команде в матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0). Победный гол на счету полузащитника Бутты Магомедова.

«Хороший дебют за «Химки». Самое главное, что сзади ноль, а всё остальное уже второстепенно. Не было никакого волнения, потому что готовился и понимал, что дадут шанс в матче Кубка России. Но готовился к этой игре как к очередному матчу», — сказал Кокарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в группе В Кубка России «Локомотив» встречался с «Ростовом». Матч завершился победой железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Вадим Раков.