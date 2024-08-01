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Джикия может подписать контракт с «Крыльями Советов»

Джикия может подписать контракт с «Крыльями Советов»
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Бывший защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия может продолжить карьеру в Самаре. Интерес к футболисту проявляют «Крылья Советов», информирует интернет-портал Metaratings.

Согласно сведениям источника, сам Джикия не спешит с принятием решения по поводу своего будущего. Он рассматривает все возможные варианты продолжения карьеры, выбирая лучший из них.

Напомним, 18 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн.

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