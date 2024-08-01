Артём Карпукас: уход Дзюбы — потеря для «Локомотива»

Футболист «Локомотива» Артём Карпукас высказался о бывшем нападающем железнодорожников Артёме Дзюбе.

«Конечно, чувствуется, что уход Дзюбы — потеря. Он большой мастер, так что его потеря ощущается. Не сказал бы, что Артём — легенда «Локомотива». Он легенда всего российского футбола, а там уже без разницы, какого клуба. Дзюба — большой игрок», — приводит слова Карпукаса Sport24.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.