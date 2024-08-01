Файзуллаев вернулся в Москву после Олимпиады, завтра он приступит к тренировкам с ЦСКА

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев вернулся в Москву после выступления на Олимпиаде в Париже в составе борной Узбекистана. Напомним, узбекистанская команда не сумела преодолеть групповой этап.

«Аббос Файзуллаев уже в Москве, прилетел сегодня рано утром. Команда ещё в дороге, сейчас добирается на автобусе до Ставрополя. На завтра запланирована тренировка в Ватутинках, на которой также уже будет и Аббос», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Аббосбек Файзуллаев провёл 22 матча, в которых забил четыре мяча и сделал семь голевых передач. Также на его счету 10 игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Действующий контракт молодого футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость узбекского хавбека в € 6 млн.