Защитник «Химок» Исаенко: Глушаков в очень хорошей форме — это впечатляет

Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко оценил физическую форму одноклубника Дениса Глушакова. Вчера, 31 июля, «Химки» обыграли «Оренбург» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

«Игра с «Оренбургом» достаточно трудно складывалась, потому что многие футболисты, которые участвовали в этом матче, впервые выходили в старте.

Денис Глушаков для своего возраста находится в очень хорошей форме. Он отбегал весь матч с «Оренбургом», это впечатляет. Не скажу, что Глушаков по ходу игры много «пихал», но он больше подсказывал, чтобы не негативить. Это прибавляет уверенности», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

37-летний Денис Глушаков пополнил состав «Химок» в текущее трансферное окно. Ранее он выступал за армянский «Урарту».