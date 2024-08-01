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Защитник «Химок» Исаенко: Глушаков в очень хорошей форме — это впечатляет

Защитник «Химок» Исаенко: Глушаков в очень хорошей форме — это впечатляет
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Защитник подмосковных «Химок» Олег Исаенко оценил физическую форму одноклубника Дениса Глушакова. Вчера, 31 июля, «Химки» обыграли «Оренбург» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Магомедов – 90'    

«Игра с «Оренбургом» достаточно трудно складывалась, потому что многие футболисты, которые участвовали в этом матче, впервые выходили в старте.

Денис Глушаков для своего возраста находится в очень хорошей форме. Он отбегал весь матч с «Оренбургом», это впечатляет. Не скажу, что Глушаков по ходу игры много «пихал», но он больше подсказывал, чтобы не негативить. Это прибавляет уверенности», — сказал Исаенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

37-летний Денис Глушаков пополнил состав «Химок» в текущее трансферное окно. Ранее он выступал за армянский «Урарту».

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