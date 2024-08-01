Защитник «Спартака» Чернов рассказал об особенностях работы Станковича

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов подвёл итоги матча Фонбет Кубка России с «Динамо», а также рассказал об особенностях работы главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Возможно, мы были как‑то посвежее, в первые 20 минут тайма была равная борьба, атака на атаку. Потом «Динамо» подсело, мы, можно сказать, включили вторую передачу, было видно, что играли уверенно.

— Есть ли у Станковича какие‑то детали в его работе, которые ты уже отметил?

— Он и поболтать любит, и зарядить, сказать мотивационные слова, — заявил Чернов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 31 июля, состоялся матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Итоговый результат — 3:0. На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, сыграв на добивании после отскока от голкипера «Динамо» Игоря Лещука. На 68-й минуте нападающий «Спартака» Хесус Медина удвоил преимущество своей команды, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил защитник красно-белых Павел Маслов с передачи нападающего Антона Зиньковского. В прошлом сезоне команды трижды встречались в матчах Кубка России. В групповом этапе сначала «Спартак» разгромил «Динамо» со счётом 4:1, затем выиграли бело голубые — 3:0. В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Спартак» выиграл со счётом 2:0 и выбил «Динамо» из Кубка России. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».