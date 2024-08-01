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Российский тренер Крестинин рассказал, как к нему относятся в Кыргызстане и Узбекистане

Российский тренер Крестинин рассказал, как к нему относятся в Кыргызстане и Узбекистане
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Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин рассказал, как к нему относятся в Кыргызстане и Узбекистане. По словам специалиста, в Азии в целом хорошее отношение к иностранным тренерам.

«В Азии хорошо относятся к иностранным тренерам, по крайней мере я не вижу никаких странных движений. Люди очень добрые и открытые, отношения и в Узбекистане, и Кыргызстане хорошие. Если бы были у меня какие-то вопросы, я бы не работал тут 14 лет», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турниров из-за политической ситуации в мире. В связи с этим РФС рассматривал вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

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