ЭСК поддержала решение Чистякова назначить пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Зенитом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение казанского «Рубина» с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в эпизоде с назначением 11-метрового штрафного удара в ворота команды на 39-й минуте матча 2-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:4).

«Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Рубин» на 39-й минуте матча после вмешательства VAR.

Контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Рубин» №15 Игора Вуячича, действия которого были направлены на попытку заблокировать удар по воротам, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым. Правая рука защитника, в которую мяч срикошетил от левой руки, была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь.

В связи с тем, что контакт с правой рукой произошел в воздухе непосредственно над линией штрафной площади, которая, согласно правилам игры, является частью штрафной площади, комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а также решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.