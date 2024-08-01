ЭСК: судья ошибочно удалил игрока «Крыльев» Евгеньева в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела обращение Департамента судейства и инспектирования РФС с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде со вторым предупреждением и удалением игрока «Крыльев Советов» Романа Евгеньева в матче 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:3).

«Судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Крылья Советов» №24 Романа Евгеньева на 87-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой игрока наказуем, так как он совершил умышленное движение рукой навстречу мячу, препятствуя продвижению мяча к соперникам. Однако данное нарушение правил не является срывом перспективной атаки, поскольку располагающиеся в этой зоне игроки атакующей команды «Ростов» в момент передачи их партнёром находились за линией офсайда и не имели возможности продолжить атаку в случае получения мяча.

Поскольку ситуация связана с элементом взаимодействия главного арбитра и его второго ассистента, который не в полном объёме передал информацию о располагающихся игроках атаки, по мнению комиссии, ответственность за данное ошибочное решение возлагается на помощника судьи. Комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар без вынесения дисциплинарных санкций в данном игровом эпизоде», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.