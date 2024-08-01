Главный тренер «Зенита» Семак поделился ожиданиями от матча с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 3 августа. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

«Отталкиваемся ли от последней игры с «Ростовом»? Всё индивидуально абсолютно. Мы смотрим, насколько меняется команда, меняется ли стиль игры. И уже большую часть нашей подготовки, конечно, проводим, исходя из последних матчей. Потому что игроки в разной форме находятся. И матч наш последний против «Ростова» в чемпионате… прошло достаточно много времени. Два месяца — это действительно большой срок для футбольной команды. Поэтому, конечно, мы готовимся, исходя из нынешнего состояния команды. Какие-то команды больше меняются, какие-то меньше.

Что касается рисунка игры в остальном, конечно, мы прекрасно знаем, как играет «Ростов», старается двигать свою линию. Они также прекрасно знают, как мы играем. Поэтому ждём интересный матч. «Ростов» всегда старается играть активно, агрессивно. Против таких команд всегда приятно играть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» встречался с «Ростовом» в матче заключительного тура прошлого сезона чемпионата России 25 мая. Команда Сергея Семака выиграла со счётом 2:1.