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Семак рассказал, кто не сможет сыграть за «Зенит» в матче с «Ростовом»

Семак рассказал, кто не сможет сыграть за «Зенит» в матче с «Ростовом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил, кто из футболистов не сыграет в матче 2-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча состоится в субботу, 3 августа. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На сегодняшний день у нас два игрока, которые, скорее всего, не смогут принять участие в игре. Это Ахметов, который продолжает восстановление, но уже фрагментарно занимается в общей группе. И Родригао. Его появления мы ждали немножко раньше, но, к сожалению, оно немножко затягивается. Ждём в ближайшем будущем его появления в команде. Остальные все готовы играть», — приводит слова Семака официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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