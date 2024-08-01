Первый тренер Чалова: в детстве Федя не заикался о Европе, была одна цель — играть за ЦСКА

Павел Коваль, первый тренер российского нападающего Фёдора Чалова, отреагировал на переход футболиста в греческий ПАОК.

— Феде надо показать себя в ПАОКе, а там и пригласят в топ-чемпионаты: Испания, Италия. С другой стороны, в Греции чемпионат слабее российского. Но главное, чтобы там у него всё получилось, чтобы были голы. Знаю, что Чалов очень хотел поиграть в Европе.

— На ранних этапах Чалов не заикался по-детски о Европе?

— У воспитанников всегда была одна цель — играть за ЦСКА. Только над этим работали и об этом мечтали. ЦСКА ведь тоже клуб с историей: Кубок УЕФА, чемпионы, обладатели Кубков страны. Была цель играть за команду мастеров. О Европе Федя тогда не заикался, — сказал Коваль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.