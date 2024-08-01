«Это для вас всё хорошо, для нас не всё хорошо». Семак — о качестве игры «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил качество игры команды на старте сезона.

«Это для вас всё хорошо, для нас как раз не всё хорошо. Мы знаем, над чем работать, и мы никогда не привязывались к результату, касаемо счёта на табло. Мы исходим из качества нашей игры, и на протяжении всего сезона это более важный фактор. Если мы того будем заслуживать, значит, мы будем набирать очки, забивать и побеждать.

Мы понимаем, над чем нам нужно больше работать сейчас, а результаты, я имею в виду счёт, может быть разный. Главное — победа, и мы должны прикладывать все усилия, чтобы работать каждый день и надеяться на то, что у нас будет и нормально, и хорошо, и будем стараться, чтобы не было плохо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На старте сезона «Зенит» выиграл четыре матча во всех турнирах с общей разницей мячей 15:2.