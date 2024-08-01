Тренер «Ливерпуля» Слот: Салах всегда был образцом для подражания у молодёжи

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, является ли сейчас нападающий «красных» Мохамед Салах образцом для подражания у молодёжи.

«Да, но не только сейчас. Таким он был и в прошлом сезоне, и раньше. Салах вернулся из отпуска в хорошей форме, и, судя по тому, что я слышал, для него это в порядке вещей. Он всегда возвращается в отличной форме. Но если я буду использовать только Мо в качестве примера для подражания, я буду несправедлив к остальным игрокам основы. Потому что они тоже являются своего рода авторитетами. Одним из самых главных и положительных моментов на сегодняшний день является то, что вся команда в хорошей форме, у нас вообще нет травмированных, так что, надеюсь, мы продолжим в том же духе», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоялся в ночь со среды на четверг. «Красные» одержали победу со счётом 2:1.