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Вратарь 2DROTS Сычёв: не дай бог попадёмся на ЦСКА в Кубке России — нас отвозят

Вратарь 2DROTS Сычёв: не дай бог попадёмся на ЦСКА в Кубке России — нас отвозят
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Вратарь медиаклуба 2DROTS Дмитрий Сычёв высказался о выступлении команды в Кубке России. Накануне «самураи» обыграли «Строгино» в матче 1/256 финала Пути регионов (1:0).

— Мы должны были в первой стадии Кубка России вылетать — не получилось (смеётся). Теперь придётся доходить до команд РПЛ, куда деваться. Нам поставили такую установку, осталось выиграть три-четыре матча, не так много. Это не очень сложно для нас, только немного разберём ошибки. Игроки соответствующего уровня в команде есть, осталось найти мотивацию — всё получится.

— С кем из РПЛ интересно было бы встретиться? Может быть, снова с родным ЦСКА?
— Не дай бог, отвозят нас (смеётся). На самом деле с любой командой из РПЛ хотелось бы сыграть, чтобы получить удовольствие. Когда играешь товарищеские игры с командами РПЛ, атмосфера не та. Например, «Динамо» вышло с нами покуражиться, игроки осторожничали. А здесь уже Кубок, все будут бороться. Это уже совсем другой футбол», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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