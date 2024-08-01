Крестинин: российским тренерам не всегда дают возможности, которые есть у иностранцев

Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин высказался о притоке иностранных специалистов в Российской Премьер-Лиге.

«Для меня на первом месте стоит квалификация. У кого больше опыта и результата, тот и должен работать. Если свой специалист, перед ним что, зелёный свет везде должен быть? Это выбор руководителей. Давайте не забывать, что не все назначения укладываются в логическую цепочку. Но если есть результат, вопросов быть не должно.

Другое дело, насколько нашим тренерам дают себя проявить. Тут неоднозначная ситуация. Не всегда им дают возможности, которые есть у иностранцев. Но если посмотреть, то местных всегда меньше слушают, чем приезжих. Такое есть везде», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.