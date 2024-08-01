Крестинин: нет сомнений, что Сперцян сможет заиграть в Европе

Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин оценил потенциал молодого вингера «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По его мнению, Сперцян точно может заиграть на уровне европейских чемпионатов.

«У нас нет игр на международном уровне, поэтому нельзя сказать, будет ли он проявлять свои лидерские качества. Но Эдуард — талантливый футболист и целеустремлённый парень. Уверен, что адаптироваться он сможет. Надо ещё понимать, в какой чемпионат и руки он попадёт. Нет сомнений, что в Европе заиграть сможет. Головин, Захарян, Миранчук уехали. Из них только Головин лидер своего клуба. Просто надо время на адаптацию. У каждого тренера свои требования», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.