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Александр Мостовой: сумма за трансфер Угальде до сих пор кажется астрономической

Александр Мостовой: сумма за трансфер Угальде до сих пор кажется астрономической
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Бывший российский футболист, экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался о нападающем красно-белых Манфреде Угальде.

«Критика в сторону Угальде продолжается. По тем играм, в которых он участвовал, понятно, что он неплох технически, резкий, быстрый и хорошо обращается с мячом. Но Угальде в матче с «Динамо», до того как Лещук подарил ему этот мяч, был незаметен. Угальде — зависимый форвард, которому проще играть в паре с большим нападающим. А в игре с «Динамо» он был потерян среди защитников соперника. Спасибо Лещуку, который дал ему забить этот мяч. Но Угальде ещё нужно время, потому что та сумма, которая была заплачена за него, до сих пор кажется астрономической», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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