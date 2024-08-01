Игрок ЦСКА Роша: «Краснодару» просто повезло, что они забили нам

Защитник ЦСКА Виллиан Роша подвёл итоги матча с «Краснодаром» (0:1) в рамках Фонбет Кубка России.

«Это была хорошая и в то же время жёсткая игра со стороны обеих команд. Мы знаем, что «Краснодар» всегда мощно играет у себя на поле. Думаю, что в эпизоде с забитым голом сопернику просто повезло, но мы должны работать, чтобы не допускать таких моментов в будущем. Сейчас уже все наши мысли – об игре с «Оренбургом», – приводит слова Роши «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 31 июля, состоялся матч между «Краснодаром» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи выступал Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «быков». На 22-й минуте открыл счёт в матче нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, но гол был отменён из-за офсайда защитника клуба Александра Эктова. На 52-й минуте полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини удалось вывести команду вперёд. В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В сезоне-2022/2023 «быки» и армейцы играли в Суперфинале Кубка России. Победу одержали красно-синие, одолевшие «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.