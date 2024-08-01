Определены судейские назначения на матчи 4-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 4-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Уфа» — «Тюмень»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Евгений Синянский (Ярославль), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Александр Коротченко (Салават);

«Балтика» — «Черноморец»: Игорь Панин (Дмитров) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Никита Новиков (Петрозаводск), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Филипп Яковлев (Москва);

«Торпедо» — «Чайка»: Сергей Куликов (Саранск) – Михаил Кистанов (Энгельс), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Евгений Летин (Московская область);

«Урал» — «Сокол»: Егор Егоров (Нижний Новгород) – Артем Перов (Москва), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Петр Петухов (Москва);

«СКА-Хабаровск» — «Алания»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Андрей Кужелев (Пикалево), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Артем Харин (Вологда), инспектор – Василий Правило (Краснодар), делегат – Полина Папыева (Москва);

«Шинник» — «Сочи»: Антон Фролов (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Данил Ткаченко (Москва), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Владимир Карпович (Москва);

«Нефтехимик» — «Ротор»: Вера Опейкина (Сочи) – Максим Каюмов (Москва), Виктор Медведев (Москва), резервный судья – Герман Коваленко (Казань), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Яков Брегман (Москва);

«Родина» — «КАМАЗ»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Сергей Ядров (Калининград), Артур Тиракъянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Игорь Капленков (Москва), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Илья Рабин (Московская область);

«Арсенал» — «Енисей»: Артур Федоров (Петрозаводск) – Максим Белокур (Владивосток), Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), резервный судья – Кирилл Гарафутдиннов (Москва), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Вадим Ильин (Москва).