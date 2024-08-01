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Червиченко: не показывайте Месси голы Угальде — он заплачет и закончит с футболом

Червиченко: не показывайте Месси голы Угальде — он заплачет и закончит с футболом
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

— Ваше мнение об Угальде изменилось после двух голов в двух матчах подряд?
— Сейчас ничего абсолютно не изменилось. Правильно, что вы сказали не «два забил», а «два гола». Когда мяч от жопы отскакивает в ворота, это топ-нападающий? Не показывайте эти голы Угальде Месси — он плакать будет и вообще закончит с футболом. «Химки» в том моменте просто перестали играть, а он попал с трёх метров. Гол «Динамо» — как от забора отлетел мяч. Тот же Вера забил намного более хороший гол, который украла банда Казарцева. Этот просто подставил ногу. Если за € 15 млн в «Спартаке» должен быть игрок, который только завершает, могу их поздравить. Хорошая сделка!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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