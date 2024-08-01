Тошич: ПАОК берёт Чалова как основного форварда, он точно усилит команду

Бывший футболист ПФК ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на новости о переходе Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Федя выбрал поиграть в Европе. Да, чемпионат Греции не топовый, но тоже интересный. Я там играл и знаю уровень — он схож с РПЛ. Чалов точно усилит ПАОК. К тому же команда борется за участие в Лиге чемпионов, но в любом случае будет в еврокубках. Чалов сможет поменять обстановку, переехать в Европу. Я его с этим поздравляю и желаю удачи.

Уверен, что ПАОК берёт Чалова как основного. форварда. У них будет очень много игр, поэтому нужно хорошее количество нападающих. В ПАОКе уже есть два форварда, которые хорошо себя проявили в прошлом сезоне, но с Чаловым они станут ещё сильнее», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.