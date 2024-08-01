Экс-тренер Кыргызстана: а что, «Зенит» в последние годы до бана выходил из группы в ЛЧ?

Российский главный тренер ташкентского «Локомотива» Александр Крестинин, ранее тренировавший сборную Кыргызстана, отреагировал на разговоры о падении уровня чемпионата России после отстранения от международных турниров. По его мнению, уровень РПЛ остался прежним.

«Чтобы ответить на вопрос, надо играть международные матчи, а не только внутренние. Любая статистика будет не очень корректной. Если хотите сказать, что сейчас уровень понизился, то давайте возьмём последние два года наших ведущих клубов в Лиге чемпионов и Европы — они что, были удачными? Сколько уже «Зенит» не может выйти из группы, хотя были легионеры высокого уровня», — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.