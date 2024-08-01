Экс-тренер Кыргызстана: ни у кого нет опыта работы в ситуации, в которой оказался Карпин

Российский главный тренер ташкентского «Локомотива», ранее тренировавший сборную Кыргызстана, Александр Крестинин высказался о работе главного тренера национальной команды России Валерия Карпина.

— Импонирует ли мне подход Карпина, широко открывшего двери сборной перед молодёжью?

— Я никому не симпатизирую, мне понятна ситуация. Карпин получал информацию. Ни у кого нет опыта работы в ситуации, в которой оказался Карпин. Если вы все такого высокого уровня, почему никто не смог обыграть чемпионов мира, кроме Саудовской Аравии? Главный тренер хотел получить максимум информации за короткий срок подготовки, как быстро они могут найти понимание и добывать результат. Тренерский штаб поступил логично. Если бы шла игра на результат, ситуация с составом была бы иной, — сказал Крестинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.