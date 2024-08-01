Вратарь «Краснодара» Агкацев: в матче с ЦСКА результат закономерный

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался по итогам матча Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

«Хороший матч для всей команды. В принципе, мы играли в свой футбол, который привыкли видеть наши болельщики, и результат получился закономерным», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоялся накануне, 31 июля. Команды играли на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи выступал Артём Любимов из Санкт-Петербурга. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «быков». На 22-й минуте открыл счёт в матче нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, но гол был отменён из-за офсайда защитника клуба Александра Эктова. На 52-й минуте полузащитнику «Краснодара» Кевину Ленини удалось вывести команду вперёд. В прошлом сезоне «Краснодар» и ЦСКА дважды встречались в рамках РПЛ. Команды обменялись победами с одинаковым счётом 1:0. В сезоне-2022/2023 «быки» и армейцы играли в Суперфинале Кубка России. Победу одержали красно-синие, одолевшие «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.