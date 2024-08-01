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Бушманов: Личка специально ставит Лещука на «Спартак», чтобы он переборол свой комплекс

Бушманов: Личка специально ставит Лещука на «Спартак», чтобы он переборол свой комплекс
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался об игре голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с красно-белыми (0:3).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Угальде – 38'     2:0 Медина – 68'     3:0 Маслов – 75'    

«Возможно, у Лещука есть какой-то психологический барьер и комплекс в матчах со «Спартаком». Я читал и были мнения, что не нужно было ставить Лещука на этот матч, а надо ему давать время в других играх. Но я считаю, что Личка специально ставит Лещука в матче со «Спартаком», чтобы он переборол свой комплекс, но пока не получается. Однако если не пробовать и не делать, то как избавиться от этого комплекса? В «Динамо» основной вратарь – это Лунёв, и он точно будет играть в чемпионате, а Лещук будет пытаться реабилитироваться в кубковых играх», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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