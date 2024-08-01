Игрок «Актобе» Максим Самородов прибыл в расположение «Ахмата»

Казахстанский нападающий Максим Самородов прибыл в расположение грозненского «Ахмата» перед трансфером в клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок «Актобе» уже проходит медосмотр и сегодня, 1 августа, подпишет контакт с грозненской командой.

В сезоне-2024 чемпионата Казахстана 22-летний Максим Самородов провёл 13 матчей, в которых забил пять мячей и оформил две голевые передачи. Также на его счету две игры в Лиге конференций. Результативными действиями нападающий не отметился. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,2 млн.

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала два очка за две игры.