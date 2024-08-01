Радченко: не стал бы связывать победу «Спартака» над «Динамо» с отстранением Соболева

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче 1-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «Спартак» — «Динамо». Красно-белые выиграли со счётом 3:0. Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев был отстранён от тренировок с основным составом.

«Я думаю, что не взаимосвязаны голы Угальде, победы «Спартака», а также отстранение Соболева. Игра с «Динамо» — это кубковый матч, в котором мы видели ротацию состава у обеих команд. «Спартак» выиграл дерби, но я не стал бы делать какие-то поспешные выводы и связывать это с Соболевым. Ещё неясно, как будет выглядеть «Спартак» в этом сезоне, нужно ещё четыре-пять туров», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.