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«Барселона» согласовала контракт с Ольмо и отправила новое предложение «РБ Лейпциг»

«Барселона» согласовала контракт с Ольмо и отправила новое предложение «РБ Лейпциг»
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Испанская «Барселона» отправила новое предложение по трансферу нападающего немецкого «РБ Лейпциг» Даниэля Ольмо. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок сборной Испании согласовал шестилетний контракт с клубом. «Барселона» предложила «РБ Лейпциг» € 55 млн и ещё € 7 млн в качестве различных бонусов.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» не принял предыдущее предложение «Барселоны». Отмечалось, что каталонский клуб предложил за Ольмо € 40 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 20 млн в виде бонусных выплат, зависящих от завоевания титулов сине-гранатовыми. При этом предлагалось, что указанные € 40 млн будут выплачиваться «РБ Лейпциг» частями.

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