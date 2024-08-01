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«Фламенго» не намерен отказываться от трансфера Клаудиньо из «Зенита» — источник

«Фламенго» не намерен отказываться от трансфера Клаудиньо из «Зенита» — источник
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Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз заявил, что бразильский клуб не планирует отказываться от идеи подписания атакующего полузащитника Клаудиньо из «Зенита». Об этом сообщает журналист Раиса Симлисио в своих соцсетях.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что сине-бело-голубые согласились на предложение «Фламенго» о трансфере Клаудиньо за сумму в € 18 млн, однако затем поменяли условия сделки, предъявив новые требования. Подчёркивалось, что бразильский футболист уже согласовал условия личного контракта с «Фламенго».

Позже возникла информация, что «Фламенго» готов ждать решения «Зенита» по Клаудиньо в течение недели, после чего намерен выйти из переговоров по бразильскому вингеру из чемпионата России.

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