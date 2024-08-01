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Игрок «Химок» Степанов: в матче с «Оренбургом» от Глушакова был рабочий подсказ

Игрок «Химок» Степанов: в матче с «Оренбургом» от Глушакова был рабочий подсказ
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Защитник подмосковных «Химок» Данил Степанов высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0), а также оценил физическую форму одноклубника Дениса Глушакова.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Магомедов – 90'    

«В матче с «Оренбургом» была вязкая и сложная игра. Был равный футбол, но мы больше заслужили победу.

Что касается формы Дениса Глушакова, то вы сами всё видели, он отыграл полный матч, всё хорошо, и он молодец. Вообще не заметил, что Денис по ходу игры «пихал», но был рабочий подсказ, который помогал», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

37-летний Денис Глушаков пополнил состав «Химок» в текущее трансферное окно. Ранее он выступал за армянский «Урарту».

Ранее в группе В Кубка России «Локомотив» встречался с «Ростовом». Матч завершился победой железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Вадим Раков.

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