Игрок «Химок» Степанов: в матче с «Оренбургом» от Глушакова был рабочий подсказ

Защитник подмосковных «Химок» Данил Степанов высказался о матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0), а также оценил физическую форму одноклубника Дениса Глушакова.

«В матче с «Оренбургом» была вязкая и сложная игра. Был равный футбол, но мы больше заслужили победу.

Что касается формы Дениса Глушакова, то вы сами всё видели, он отыграл полный матч, всё хорошо, и он молодец. Вообще не заметил, что Денис по ходу игры «пихал», но был рабочий подсказ, который помогал», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

37-летний Денис Глушаков пополнил состав «Химок» в текущее трансферное окно. Ранее он выступал за армянский «Урарту».

Ранее в группе В Кубка России «Локомотив» встречался с «Ростовом». Матч завершился победой железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Вадим Раков.