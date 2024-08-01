Карпукас: предполагал, что Глушенков тот футболист, который нужен «Зениту»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о переходе 25-летнего хавбека и бывшего одноклубника Максима Глушенкова в «Зенит».

«Не могу сказать, что прям слежу за играми Глушенкова, но в курсе каких-то результатов. То, что он хороший футболист, все знают. Мне зачем это в очередной раз повторять? Я предполагал, что он тот футболист, который нужен «Зениту» по своим качествам», — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн. Во встрече 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», где сине-бело-голубые победили со счётом 4:0, Глушенков оформил дубль. В матче 2-го тура с «Рубином» (0:4) российский футболист забил гол. Также Максим оформил дубль в победном матче за Суперкубок с «Краснодаром» (4:2).