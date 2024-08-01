Бут: правильно, что Чалов переходит в ПАОК, — чемпионат России стал скучноватым

Бывший футболист греческих «Левадиакоса» и ОФИ Владимир Бут отреагировал на новости о переходе форварда ПФК ЦСКА Фёдора Чалова в ПАОК.

«Все российские тренера, в том числе Валерий Карпин, говорят, что футболистам, которые долго играют в России, нужно стремиться попасть в Европу. Я считаю, правильно, что Чалов переходит в ПАОК, потому что у него будет возможность засветиться в европейском футболе. Мне кажется, что наш чемпионат стал скучноватым, потому что нет той напряги, которая была, когда команды стремились попасть в зону еврокубков. К сожалению, у нас это отсутствует, а также «Зенит» чемпион уже много лет.

Что касается возможного перехода Чалова из ПАОКа в топ-5 Европы, то даже из нашего чемпионата футболисты уезжают в Европу. Возможность всегда есть, но всё будет зависеть от него. Сейчас он придёт и попадёт в тройку бомбардиров чемпионата Греции, и его захочет подписать команда из Италии или Испании. Если не будет себя проявлять, то останется в Греции и будет доигрывать свою карьеру.

В Греции весёлый чемпионат. Есть «Олимпиакос» и «Панатинаикос», у которых богатые хозяева. Тот же ПАОК под руководством российского владельца Саввиди. И в этом клубе не так давно главным тренером был Владимир Ивич, работавший в «Краснодаре», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.