КДК дисквалифицировал форварда «Факела» Маркова на два матча после удаления

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего воронежского «Факела» Евгения Маркова на два матча чемпионата России после удаления во встрече 2-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:2).

«Мы рассмотрели удаление футболиста «Факела» Евгения Маркова за грубое нарушение. Он принял участие в заседании онлайн вместе с юристом, он объяснил, что хотел сыграть в мяч, но игрок «Акрона» выбил его, поэтому был удар по ноге. Марков не попал по мячу и ударил прямой ногой с открытыми шипами, поэтому нарушение серьёзное. КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока на два матча», — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.