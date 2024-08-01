КДК дисквалифицировал форварда «Факела» Маркова на два матча после удаления
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего воронежского «Факела» Евгения Маркова на два матча чемпионата России после удаления во встрече 2-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (0:2).
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Тимошенко – 65' 0:2 Бакаев – 77'
Удаления: Марков – 45+3' / нет
«Мы рассмотрели удаление футболиста «Факела» Евгения Маркова за грубое нарушение. Он принял участие в заседании онлайн вместе с юристом, он объяснил, что хотел сыграть в мяч, но игрок «Акрона» выбил его, поэтому был удар по ноге. Марков не попал по мячу и ударил прямой ногой с открытыми шипами, поэтому нарушение серьёзное. КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока на два матча», — приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.
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