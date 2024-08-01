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«Амкал» — «Коломна»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск

«Амкал» — «Коломна»: онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 1 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медиаклуб «Амкал» и профессиональный клуб «Коломна» из одноимённого города. Команды будут играть на четвёртом поле стадиона «Академия Спартак имени Ф.Черенкова». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
01 августа 2024, четверг. 18:00 МСК
Амкал
Не начался
Коломна
Коломна
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В новом сезоне Кубка России принимают участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

Действующим обладателем Кубка России по футболу является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые обыграли в финале сезона-2023/2024 калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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