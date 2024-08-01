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Полузащитник «Оренбурга» Башич: в матче с «Химками» уже начал думать о серии пенальти

Полузащитник «Оренбурга» Башич: в матче с «Химками» уже начал думать о серии пенальти
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Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич прокомментировал поражение в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с подмосковными «Химками». «Оренбург» проиграл со счётом 0:1.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
31 июля 2024, среда. 16:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Магомедов – 90'    

«В матче с «Химками» шансы были и у них, и у нас. Мы не забили свои хорошие моменты, а они забили на 90-й минуте. Поэтому можно назвать это поражение обидным, потому что уже начал думать о серии пенальти. Жалко, что пропустили гол так поздно, но идём дальше», — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в группе В Кубка России «Локомотив» встречался с «Ростовом». Матч завершился победой железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Вадим Раков.

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